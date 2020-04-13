Власти Адыгеи планируют за три года привлечь 39 педагогов по программе "Земский учитель"

МАЙКОП, 13 апреля. /ТАСС/. Участниками стартовавшей федеральной программы "Земский учитель" в Адыгее в этом году станут 14 человек, в целом за три ближайших года в сельские территории планируется привлечь 39 педагогов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

"Выделенная Адыгее федеральная субсидия на реализацию программы "Земский учитель" на три ближайших года составляет 39 млн рублей, то есть учительское сообщество республики должно пополниться 39 педагогами. В этом году мы отберем 14 человек. На сегодняшний день у нас высокий конкурс по данным вакансиям: зарегистрировано 433 заявки, из них 58 поступили от педагогов из различных регионов России. То есть сейчас на одно место сельского учителя претендует 30 человек", - сказал он.

Работать учителями в сельских школах региона стремятся как педагоги из Сибири и северных территорий России, так и регионов Южного федерального округа и Северного Кавказа. Наибольшее количество заявок поступило на вакансии, которые объявлены в школах Тахтамукайского района, граничащего с городом-миллионником Краснодаром. В частности, на вакансию учителя начальных классов в школу №19 поселка Яблоновский поступило 49 заявок, хутора Новый Сад - 36 заявок.

"Комиссия будет работать, мы рассмотрим все обращения и выберем тех, кто наиболее достоин. Изначально планировалось, что у нас все заявки подаются и рассматриваются до 15 апреля, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу мы рассматриваем вопрос о продлении их рассмотрения до 15 мая", - уточнил Керашев.

Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.

Проект "Земский учитель" стартовал в России с 1 января 2020 года. Он рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.