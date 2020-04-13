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Пандемия коронавируса нового типа

Американская пианистка Валентина Лисица оказалась на карантине в Хабаровске

Всех пассажиров рейса из Сеула на две недели отправили на карантин

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /ТАСС/. Американская пианистка Валентина Лисица оказалась на карантине в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в обсервационном пункте в понедельник.

Лисица - американская пианистка украинского происхождения, ее видео в YouTube посмотрели более 200 млн раз.

Накануне в Хабаровск прибыл рейс из Сеула с 95 туристами на борту. Большинство из них - те, кто не смог вернуться домой из-за распространения коронавирусной инфекции и закрытия границ. Людей по прилету отправили на двухнедельный карантин в обсервационные пункты.

В Хабаровском крае действует режим самоизоляции, в регионе на лечении находится 31 человек.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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