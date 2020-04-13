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Пандемия коронавируса нового типа

Резидент "Сколково" разработал приложение для определения рисков осложнений при COVID-19

Приложение также выдает перечень необходимых лечебно-профилактических мероприятий в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ и ВОЗ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Резидент фонда "Сколково", компания "Соцмедика", создала систему, которая позволяет определить риск заражения коронавирусом, а также вероятность развития осложнений при коронавирусной инфекции, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

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"Компания "Соцмедика", резидент фонда "Сколково", разработала приложение CoronaSTOP. Система создана при поддержке "РЖД-Медицина" и Национальной ассоциации заслуженных врачей. CoronaSTOP - это онлайн-симптомчекер, предназначенный для определения рисков заражения [коронавирусом] или наличия COVID-19, а также для оценки вероятности возникновения или наличия острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и тяжелой формы пневмонии", - говорится в сообщении.

В основе работы CoronaSTOP лежит систематизация различных данных, которые пользователь указывает в специальной анкете. Программа просит указать симптомы, хронические заболевания, половозрастные особенности и поведение пользователя, а также внешние факторы риска и эпидемиологическое состояние региона. На основании этих данных и знаний, заложенных в Объединенной базе медицинских знаний UMKB (United Medical Knowledge Base), система информирует пользователя, насколько высок риск заболеть и получить осложнения при развитии COVID-19.

Кроме того, приложение на основе этой информации выдает перечень необходимых лечебно-профилактических мероприятий в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также рекомендации, позволяющие принять решение об обращении за медицинской помощью. CoronaSTOP при появлении новых рекомендаций Минздрава РФ и ВОЗ обновляет их в автоматическом режиме. Как отметили в фонде, доступ к web-версии, а затем и к разрабатываемым сейчас приложениям для Android и iOS бесплатный.

По словам генерального директора АО "Соцмедика" Геворга Бледжянца, которого цитирует пресс-служба, в обостряющейся ситуации с распространением коронавируса важно, чтобы каждый человек имел свободный доступ к доврачебным методам диагностики и оценке рисков развития осложнений. Это позволит следовать соответствующим рекомендациям Минздрава РФ и ВОЗ в случае легкого течения болезни, а при выявлении высокого риска ухудшения здоровья - своевременно вызвать скорую медицинскую помощь, пояснил Бледжянц.

"С помощью онлайн-симптомчекера CoronaSTOP каждый из нас может бесплатно и буквально за минуту оценить вероятность наличия и развития коронавируса, а также получить рекомендации, нужно ли обращаться к врачу, что предпринять в целях профилактики и лечения. Сервис работает на базе рекомендаций по диагностике и профилактике COVID-19, которую используют российские врачи", - пояснила проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково" Юлия Щеглова, слова которой приводятся в сообщении.

О ситуации с коронавирусом

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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