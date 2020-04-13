Российские медики подготовили госпиталь в сербском городе Ниш для приема пациентов

БЕЛГРАД, 13 апреля. /ТАСС/. Российский военно-медицинский персонал за день обработал и подготовил к приему пациентов военный госпиталь в сербском городе Ниш, в котором будут проходить лечение заразившиеся коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр обороны Республики Сербия Александр Вулин, слова которого приводятся в сообщении Минобороны России.

"Российские военнослужащие работают без выходных, они действительно работают без передышки. Вчера, например, они продезинфицировали 13 различных объектов в Белграде. А сегодня целиком обработали госпиталь в городе Ниш и подготовили его к приему пациентов. Это огромная помощь России", - сказал министр.

По его словам, военный госпиталь в Нише открыт как для военнослужащих, так и для гражданского населения. "В условиях чрезвычайного положения этот госпиталь обеспечен всем необходимым, как персоналом, так и техникой, и может предоставлять горожанам все необходимые услуги", - сказал он.

По данным Минобороны РФ, российская группа специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, прибывшая в сербский город Ниш, провела дезинфекцию вновь открываемого военного госпиталя. В соответствии с решением сербских властей военное медицинское учреждение будет принимать жителей города Ниш и близлежащих населенных пунктов, не зараженных коронавирусной инфекцией. Это позволит разгрузить другие больницы, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием, персонал прошел специальную противоэпидемическую подготовку.

Ранее Россия отправила вирусологов и других специалистов Минобороны со спецтехникой в Италию и Сербию. На сербской территории российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде. Специалисты из РФ также провели дезинфекцию сотен тысяч квадратных метров в ряде важнейших медцентров страны.