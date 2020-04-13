{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские медики подготовили госпиталь в сербском городе Ниш для приема пациентов

Госпиталь будет принимать жителей города и близлежащих населенных пунктов, не зараженных коронавирусной инфекцией

БЕЛГРАД, 13 апреля. /ТАСС/. Российский военно-медицинский персонал за день обработал и подготовил к приему пациентов военный госпиталь в сербском городе Ниш, в котором будут проходить лечение заразившиеся коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр обороны Республики Сербия Александр Вулин, слова которого приводятся в сообщении Минобороны России.

На эту тему
Помощь России и Китая похоронила "европейскую мечту Сербии"?

"Российские военнослужащие работают без выходных, они действительно работают без передышки. Вчера, например, они продезинфицировали 13 различных объектов в Белграде. А сегодня целиком обработали госпиталь в городе Ниш и подготовили его к приему пациентов. Это огромная помощь России", - сказал министр.

По его словам, военный госпиталь в Нише открыт как для военнослужащих, так и для гражданского населения. "В условиях чрезвычайного положения этот госпиталь обеспечен всем необходимым, как персоналом, так и техникой, и может предоставлять горожанам все необходимые услуги", - сказал он.

По данным Минобороны РФ, российская группа специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, прибывшая в сербский город Ниш, провела дезинфекцию вновь открываемого военного госпиталя. В соответствии с решением сербских властей военное медицинское учреждение будет принимать жителей города Ниш и близлежащих населенных пунктов, не зараженных коронавирусной инфекцией. Это позволит разгрузить другие больницы, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием, персонал прошел специальную противоэпидемическую подготовку.

Ранее Россия отправила вирусологов и других специалистов Минобороны со спецтехникой в Италию и Сербию. На сербской территории российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде. Специалисты из РФ также провели дезинфекцию сотен тысяч квадратных метров в ряде важнейших медцентров страны.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил Минздраву и руководителям регионов следить за тем, чтобы в условиях распространения коронавируса больным другими заболеваниями оказывалась помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС