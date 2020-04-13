Правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Об этом в понедельник на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам", - сказал Мишустин.

Правительство утвердило перечень медицинских учреждений, которые будут задействованы в борьбе с коронавирусом в регионах. Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин ранее по итогам совещания с главами регионов дал правительству ряд поручений, в том числе по лечению заразившихся коронавирусом.

"Мы достаточно оперативно все эти поручения проработали и подписали распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать заболевшим коронавирусом", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что губернаторы "должны в кратчайшие сроки принять необходимые нормативные документы, чтобы направлять туда пациентов".

"Поручаю Министерству здравоохранения вести постоянный мониторинг использования коечного фонда в регионах и ежедневно докладывать о ситуации в правительство", - сказал премьер.

Мишустин также поручил Минздраву и руководителям регионов следить за тем, чтобы в условиях пандемии больным другими заболеваниями оказывалась помощь. "Коллеги, особо хочу обратить ваше внимание на важный момент: борьба с распространением коронавируса - это сейчас основная задача нашего здравоохранения. Однако это ни в коем случае не означает, что другие больные останутся без профессиональной медицинской помощи", - сказал он на совещании с вице-премьерами.