В ВОЗ призвали учесть уроки эпидемии Эболы в ДР Конго при борьбе с коронавирусом

Причиной срыва в ДРК стал выявленный 10 апреля случай Эболы в городе Бени. О завершении эпидемии можно будет теперь объявить не ранее чем через 42 дня (то есть двойного 21-дневного инкубационного периода для вируса Эбола) после последнего случая заболевания. Согласно поступившим в Женеву сообщениям, заболевший лихорадкой Эбола в Бени 26-летний мужчина умер. Затем, 12 апреля, от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), скончалась 11-месячная девочка.

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Несостоявшееся объявление о завершении вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), планировавшееся на 13 апреля, должно послужить уроком для мирового сообщества, ведущего сейчас борьбу с другим опасным недугом - COVID-19. Такое мнение высказал на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы должны будем вновь пройти через эти 42 дня", - сказал Райан. "Правительство ДРК и мы вместе с партнерами готовы принять ответные меры и отреагировать, если дела ухудшатся", - заверил эксперт. При этом он добавил: "Возможно, мы имеем дело с уроками, которые следует извлечь для борьбы с COVID-19. Не может быть какой-либо стратегии для выхода, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Нужно всегда быть готовыми вернуться и начать борьбу снова".

Ситуация в ДРК

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям провел 10 апреля обсуждение сложившейся в ДРК ситуации. "После 52 дней без единого случая заболевания группы экспертов по наблюдению и реагированию на месте подтвердили новый случай Эболы в ДРК", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. "К сожалению, это означает, что правительство ДРК не сможет объявить о прекращении вспышки этой болезни в понедельник (13 апреля), как предполагалось", - констатировал он, добавив, что созовет в ближайшие дни еще одну встречу комитета по ЧС. Его члены представят рекомендации, как действовать в сложившейся обстановке. Как отметил гендиректор, ВОЗ "была готова и ожидала" выявления новых случаев БВВЭ. Она продолжит работу в ДРК и остается приверженной сотрудничеству с правительством этой страны, заверил глава ВОЗ.

Эпидемиологический надзор

Как сообщила ВОЗ в распространенном в Женеве 11 апреля пресс-релизе, активный эпидемиологический надзор в ДРК не прекращался: ежедневно специалисты проверяли тысячи сигналов о возможных заболеваниях. Сейчас внимание уделено выявлению людей, с которыми, возможно, имел контакты заболевший, "чтобы предложить им вакцину и вести мониторинг за состоянием их здоровья".

До апрельских случаев заболевания последний по времени случай БВВЭ был зарегистрирован в ДРК 17 февраля. Пациентка выздоровела и была выписана из больницы 3 марта.

Африканская страна готовилась к официальному объявлению 13 апреля о прекращении вспышки смертельно опасной болезни. По данным ВОЗ, за время эпидемии, начавшейся в июле-августе 2018 года, Эболой заразились 3456 человек, в 2276 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

БВВЭ передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушение функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК чрезвычайной ситуацией, и этот режим действует по сегодняшний день.