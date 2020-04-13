{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ призвали учесть уроки эпидемии Эболы в ДР Конго при борьбе с коронавирусом

Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что "не может быть какой-либо стратегии для выхода", пока ситуацию не возьмут под контроль

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Несостоявшееся объявление о завершении вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), планировавшееся на 13 апреля, должно послужить уроком для мирового сообщества, ведущего сейчас борьбу с другим опасным недугом - COVID-19. Такое мнение высказал на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Причиной срыва в ДРК стал выявленный 10 апреля случай Эболы в городе Бени. О завершении эпидемии можно будет теперь объявить не ранее чем через 42 дня (то есть двойного 21-дневного инкубационного периода для вируса Эбола) после последнего случая заболевания. Согласно поступившим в Женеву сообщениям, заболевший лихорадкой Эбола в Бени 26-летний мужчина умер. Затем, 12 апреля, от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), скончалась 11-месячная девочка.

На эту тему
"Примерно как радиация". Отрывок из книги, заставившей по-настоящему бояться новых вирусов

"Мы должны будем вновь пройти через эти 42 дня", - сказал Райан. "Правительство ДРК и мы вместе с партнерами готовы принять ответные меры и отреагировать, если дела ухудшатся", - заверил эксперт. При этом он добавил: "Возможно, мы имеем дело с уроками, которые следует извлечь для борьбы с COVID-19. Не может быть какой-либо стратегии для выхода, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Нужно всегда быть готовыми вернуться и начать борьбу снова".

Ситуация в ДРК

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям провел 10 апреля обсуждение сложившейся в ДРК ситуации. "После 52 дней без единого случая заболевания группы экспертов по наблюдению и реагированию на месте подтвердили новый случай Эболы в ДРК", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. "К сожалению, это означает, что правительство ДРК не сможет объявить о прекращении вспышки этой болезни в понедельник (13 апреля), как предполагалось", - констатировал он, добавив, что созовет в ближайшие дни еще одну встречу комитета по ЧС. Его члены представят рекомендации, как действовать в сложившейся обстановке. Как отметил гендиректор, ВОЗ "была готова и ожидала" выявления новых случаев БВВЭ. Она продолжит работу в ДРК и остается приверженной сотрудничеству с правительством этой страны, заверил глава ВОЗ.

Эпидемиологический надзор

Как сообщила ВОЗ в распространенном в Женеве 11 апреля пресс-релизе, активный эпидемиологический надзор в ДРК не прекращался: ежедневно специалисты проверяли тысячи сигналов о возможных заболеваниях. Сейчас внимание уделено выявлению людей, с которыми, возможно, имел контакты заболевший, "чтобы предложить им вакцину и вести мониторинг за состоянием их здоровья".

До апрельских случаев заболевания последний по времени случай БВВЭ был зарегистрирован в ДРК 17 февраля. Пациентка выздоровела и была выписана из больницы 3 марта.

Африканская страна готовилась к официальному объявлению 13 апреля о прекращении вспышки смертельно опасной болезни. По данным ВОЗ, за время эпидемии, начавшейся в июле-августе 2018 года, Эболой заразились 3456 человек, в 2276 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

БВВЭ передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушение функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК чрезвычайной ситуацией, и этот режим действует по сегодняшний день.

Теги
ШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил Минздраву и руководителям регионов следить за тем, чтобы в условиях распространения коронавируса больным другими заболеваниями оказывалась помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС