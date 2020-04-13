DM: англиканская церковь передала на хранение в Тауэр сокровища из 400 храмов Лондона

ТАСС, 13 апреля. Церковь Англии передала на хранение в лондонский Тауэр сокровища стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов, опасаясь грабежей из-за введенного в Великобритании карантина в связи с коронавирусом. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Mail.

Уникальные ценности были собраны и безопасно доставлены в Тауэр за последние несколько недель. Как отмечает издание, они включают редкие серебряные изделия, картины, другие произведения искусства и артефакты из 400 церквей Лондона.

"Ценные вещи из лондонских церквей были перемещены в ряд безопасных мест", - говорится в заявлении священнослужителей. Как отметил представитель Лондонской епархии, "цель этой операции - сохранение и защита наследия". Он добавил, что "священнослужители и лондонские церкви выступают в качестве хранителей богатейшей истории столицы".

Ежедневные богослужения в англиканских храмах из-за роста случаев заражения коронавирусом нового типа в королевстве прекращены, и в данное время церкви закрыты.

В крепости на берегу Темзы - одном из старейших сооружений Англии - на протяжении ряда веков хранились британские драгоценности. С XVII века в нем находятся королевские сокровища: короны с уникальными драгоценными камнями, державы, скипетры, которыми до сих пор пользуются члены королевской семьи во время торжественных церемоний. По словам представителя лондонского Тауэра, смотрители замка "очень рады тому, что им доверили охрану церковных сокровищ" в текущей ситуации.

Великобритания стала пятой в мире страной, где число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, по данным Минздрава королевства, превысило 10 тыс. Ранее отметку в 10 тыс. летальных исходов преодолели Испания, Италия, США и Франция. За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.