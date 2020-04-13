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В Москве и Подмосковье зарегистрировано больше всего преступлений в России с начала года

Всего за первые два месяца зарегистрировано более 327 тыс. преступлений по всей стране

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Москва и Московская область стали лидерами по числу зарегистрированных преступлений в январе и феврале этого года, говорится в статистических данных МВД РФ.

Всего, по данным ведомства, за первые два месяца зарегистрировано более 327 тыс. преступлений по всей России, из них почти 24 тыс. в Москве, более 12 тыс. в Московской области, 12 тыс. в Краснодарском крае, чуть более 10 тыс. в Челябинской области, замыкает пятерку Ростовская область, где зарегистрировано более 9,5 тыс. преступлений.

Наименьшее количество совершенных за этот период преступлений, по данным МВД, зарегистрировано в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Калмыкии, Ингушетии и Магаданской области.

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