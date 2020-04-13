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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД Италии сравнил последствия пандемии в мире с уроном от войны

Луиджи Ди Майо при этом отметил, что Евросоюзу всегда удавалось предотвращать подобное развитие событий путем соблюдения основополагающих принципов

ТАСС, 13 апреля. Чрезвычайная ситуация (ЧС) из-за распространения коронавируса будет носить затяжной характер, а ее экономические последствия сопоставимы с уроном от войны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, письмо которого опубликовала в понедельник газета Financial Times.

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"Чрезвычайная ситуация с коронавирусом затронула каждого из нас. Она изменила наши привычки и обострила трудности, с которыми сталкиваются самые уязвимые слои населения. Это будет продолжительная [по времени] ЧС, чье влияние и экономические последствия делают ее похожей на войну", - сказал он.

По словам министра, Евросоюзу на протяжении многих лет всегда удавалось предотвращать подобное развитие событий путем соблюдения основополагающих принципов.

"Мы должны признать правду: Европа до сих пор не продемонстрировала должную солидарность, - подчеркнул Ди Майо. - Она не смогла стать одной командой, при этом не проявила желания этого сделать. Появились эгоизм и индивидуализм".

Глава итальянского МИД добавил, что сложившаяся ситуация должна стать "поводом для размышлений не только для всех итальянцев, но и для всех европейских граждан".

Ранее в интервью британской корпорации Би-би-си премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что если европейские лидеры не "воспользуются возможностью вдохнуть новую жизнь в европейский проект, то риск [его] провала реален".

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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