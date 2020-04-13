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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области ограничили выезд жителей из Оленегорска, Мончегорска и Полярных Зорь

Ранее на этих территориях действовали ограничения только на въезд

МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели ограничение на выезд из трех городов региона: Оленегорска, Мончегорска и Полярных Зорь, ранее на этих территориях действовали ограничения только на въезд. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис на оперативном заседании правительства Мурманской области.

Ограничения на въезд в Мончегорске и Ковдорском районе были введены с 30 марта по 13 апреля, в Оленегорске, Полярных Зорях и Белокаменке - с 31 марта до 14 апреля, в Териберке и Ура-Губе - с 29 марта до особого распоряжения, в Кандалакшском, Ловозерском и Печенгском районах - с 3 по 17 апреля. Ограничения на въезд и выезд в Кировске и Апатитах действуют с 29 марта. На территории Междуречья с 11 апреля введен режим ЧС.

"Мы вводим ограничения на выезд из Мончегорска, из Оленегорска и из города Полярные Зори. Это делается для того, чтобы минимизировать возможные контакты и обеспечить разобщение людей для того, чтобы в этих трех муниципальных образованиях, в том числе с учетом их стратегического характера, не произошло распространение коронавируса. <…> Помимо ограничений въезда, из этих муниципалитетов нельзя будет выехать без наличия особых причин, также как это сделано в городе Апатиты и в Кировске", - сказал Чибис.

Он уточнил, что ограничения вводятся с 14 апреля и будут действовать до 30 апреля. Кроме того, срок всех ранее введенных ограничений на въезд и выезд в города и районы региона продлевается до 30 апреля.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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