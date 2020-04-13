В СФ готовы поддержать инициативу молодежной организации о проведении акции "Подвиг села"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию готов поддержать предложение Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" о проведении Всероссийской сетевой акции "Подвиг села". Как сообщил глава комитета Алексей Майоров, обращение организации с просьбой поддержать проведение акции поступило в верхнюю палату.

"Наш комитет всегда готов поддерживать инициативы молодежи, которые направлены на сохранение исторической памяти, воспитание в молодом поколении идей патриотизма", - сказал Майоров, слова которого приводит пресс-служба СФ.

По его словам, акция пройдет в интернете, в том числе в социальных сетях, где будут опубликованы фотографии участников акции, их родственников, которые во время Великой Отечественной войны трудились в тылу в сельской местности, тех, кто обеспечивал продовольствием фронт и помогал восстанавливать страну в послевоенное время.

Парламентарий отметил, что акция посвящена Году памяти и славы, объявленному президентом РФ, а ее проведение уже поддержала Всероссийская общественная организация героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий "Трудовая доблесть России" и благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

"Примечательно, что мероприятие пройдет в тесном сотрудничестве молодого и старшего поколения. Это очень важно для консолидации общества, обеспечения преемственности поколений, патриотического воспитания и развития творческого потенциала молодежи, сохранения исторической памяти. Именно такие задачи стоят перед организаторами и участниками акции", - подчеркнул Майоров. Сенатор сообщил, что по итогам акции планируется провести фотовыставку в Совете Федерации, а победители будут награждены дипломами и памятными подарками.