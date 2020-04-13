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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 2 558

За сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 328 человек в 82 регионах страны. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период - 1 470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек", - говорится в сообщении штаба.

Новые 1 355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5 тыс. заразившихся. Также новые случаи зафиксированы еще в 61 регионе РФ:

  • Московская область - 495
  • Санкт-Петербург - 121
  • Тверская область - 44
  • Краснодарский край - 41
  • Нижегородская область - 30
  • Ростовская область - 26
  • Красноярский край - 25
  • Республика Башкортостан - 23
  • Оренбургская область - 20
  • Рязанская область - 18
  • Пензенская область - 17
  • Ленинградская область - 16
  • Республика Мордовия - - 16
  • Ульяновская область - 16
  • Курская область - 15
  • Кабардино-Балкарская Республика - 15
  • Чувашская Республика - 15
  • Кировская область - 15
  • Тюменская область - 14
  • Хабаровский край - 14
  • Владимирская область - 13
  • Ставропольский край - 12
  • Воронежская область - 11
  • Тульская область - 11
  • Республика Татарстан - 11
  • Калужская область - 10
  • Республика Марий Эл - 10
  • Новгородская область - 8
  • Новосибирская область - 8
  • Архангельская область - 7
  • Свердловская область - 7
  • Иркутская область - 7
  • Ивановская область - 6
  • Липецкая область - 6
  • Волгоградская область - 6
  • Забайкальский край - 6
  • Орловская область - 5
  • Псковская область - 5
  • Республика Ингушетия - 5
  • Самарская область - 5
  • Смоленская область - 4
  • Калининградская область - 4
  • Ямало-Ненецкий АО - 4
  • Республика Бурятия - 4
  • Томская область - 4
  • Приморский край - 4
  • Челябинская область - 3
  • Республика Саха (Якутия) - 3
  • Карачаево-Черкесская Республика - 2
  • Чеченская Республика - 2
  • Саратовская область - 2
  • Алтайский край - 2
  • Кемеровская область - 2
  • Брянская область - 1
  • Республика Карелия - 1
  • Вологодская область - 1
  • Астраханская область - 1
  • Омская область - 1
  • Магаданская область - 1
  • Еврейская АО - 1
  • Республика Крым - 1

По данным штаба, за сутки выписано 179 человек. Из них 150 - в Москве, шесть - в Нижегородской области, четверо - в Санкт-Петербурге.

За сутки умерло 10 человек в Москве, трое - в Нижегородской области, двое - в Чеченской Республике, по одному умерли в Московской, Мурманской областях и Республике Северная Осетия.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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