Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 2 558

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 328 человек в 82 регионах страны. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период - 1 470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек", - говорится в сообщении штаба.

Новые 1 355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5 тыс. заразившихся. Также новые случаи зафиксированы еще в 61 регионе РФ:

Московская область - 495

Санкт-Петербург - 121

Тверская область - 44

Краснодарский край - 41

Нижегородская область - 30

Ростовская область - 26

Красноярский край - 25

Республика Башкортостан - 23

Оренбургская область - 20

Рязанская область - 18

Пензенская область - 17

Ленинградская область - 16

Республика Мордовия - - 16

Ульяновская область - 16

Курская область - 15

Кабардино-Балкарская Республика - 15

Чувашская Республика - 15

Кировская область - 15

Тюменская область - 14

Хабаровский край - 14

Владимирская область - 13

Ставропольский край - 12

Воронежская область - 11

Тульская область - 11

Республика Татарстан - 11

Калужская область - 10

Республика Марий Эл - 10

Новгородская область - 8

Новосибирская область - 8

Архангельская область - 7

Свердловская область - 7

Иркутская область - 7

Ивановская область - 6

Липецкая область - 6

Волгоградская область - 6

Забайкальский край - 6

Орловская область - 5

Псковская область - 5

Республика Ингушетия - 5

Самарская область - 5

Смоленская область - 4

Калининградская область - 4

Ямало-Ненецкий АО - 4

Республика Бурятия - 4

Томская область - 4

Приморский край - 4

Челябинская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 2

Чеченская Республика - 2

Саратовская область - 2

Алтайский край - 2

Кемеровская область - 2

Брянская область - 1

Республика Карелия - 1

Вологодская область - 1

Астраханская область - 1

Омская область - 1

Магаданская область - 1

Еврейская АО - 1

Республика Крым - 1

По данным штаба, за сутки выписано 179 человек. Из них 150 - в Москве, шесть - в Нижегородской области, четверо - в Санкт-Петербурге.

За сутки умерло 10 человек в Москве, трое - в Нижегородской области, двое - в Чеченской Республике, по одному умерли в Московской, Мурманской областях и Республике Северная Осетия.