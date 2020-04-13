Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 2 558

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 328 человек в 82 регионах страны. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период - 1 470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек", - говорится в сообщении штаба.
Новые 1 355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5 тыс. заразившихся. Также новые случаи зафиксированы еще в 61 регионе РФ:
- Московская область - 495
- Санкт-Петербург - 121
- Тверская область - 44
- Краснодарский край - 41
- Нижегородская область - 30
- Ростовская область - 26
- Красноярский край - 25
- Республика Башкортостан - 23
- Оренбургская область - 20
- Рязанская область - 18
- Пензенская область - 17
- Ленинградская область - 16
- Республика Мордовия - - 16
- Ульяновская область - 16
- Курская область - 15
- Кабардино-Балкарская Республика - 15
- Чувашская Республика - 15
- Кировская область - 15
- Тюменская область - 14
- Хабаровский край - 14
- Владимирская область - 13
- Ставропольский край - 12
- Воронежская область - 11
- Тульская область - 11
- Республика Татарстан - 11
- Калужская область - 10
- Республика Марий Эл - 10
- Новгородская область - 8
- Новосибирская область - 8
- Архангельская область - 7
- Свердловская область - 7
- Иркутская область - 7
- Ивановская область - 6
- Липецкая область - 6
- Волгоградская область - 6
- Забайкальский край - 6
- Орловская область - 5
- Псковская область - 5
- Республика Ингушетия - 5
- Самарская область - 5
- Смоленская область - 4
- Калининградская область - 4
- Ямало-Ненецкий АО - 4
- Республика Бурятия - 4
- Томская область - 4
- Приморский край - 4
- Челябинская область - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Карачаево-Черкесская Республика - 2
- Чеченская Республика - 2
- Саратовская область - 2
- Алтайский край - 2
- Кемеровская область - 2
- Брянская область - 1
- Республика Карелия - 1
- Вологодская область - 1
- Астраханская область - 1
- Омская область - 1
- Магаданская область - 1
- Еврейская АО - 1
- Республика Крым - 1
По данным штаба, за сутки выписано 179 человек. Из них 150 - в Москве, шесть - в Нижегородской области, четверо - в Санкт-Петербурге.
За сутки умерло 10 человек в Москве, трое - в Нижегородской области, двое - в Чеченской Республике, по одному умерли в Московской, Мурманской областях и Республике Северная Осетия.