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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве за сутки коронавирусом заразились свыше 1,3 тыс. человек

Всего в столице 11 513 зараженных
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новые 1 355 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5 тыс. заразившихся. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Согласно данным штаба, всего в столице на данный момент 11 тыс. 513 инфицированных.

Около 85% заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве младше 65 лет. 

"В столице подтверждено 1 355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем почти 5% из них - старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети", - сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что до конца апреля в столице закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, салоны связи и магазины, где можно купить товары первой необходимости.

Все жители Москвы, независимо от возраста, обязаны не покидать места проживания.

Новость обновлена (11:06 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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