В Ненецком автономном округе выявили первый случай заболевания коронавирусом

ТАСС, 13 апреля. Первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявили в Ненецком автономном округе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"В Ненецком автономном округе выявлен один случай заболевания гражданина новой коронавирусной инфекцией", - сказали в пресс-службе.

Пациент находится в Ненецкой окружной больнице, его состояние удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме.

9 апреля пассажир рейса Санкт-Петербург - Нарьян-Мар обратился на горячую линию по коронавирусу, почувствовав недомогание и небольшое повышение температуры. Четыре человека, которые непосредственно контактировали с пациентом, помещены в обсерватор, который развернут на базе окружного противотуберкулезного диспансера. После госпитализации пациента специалисты продезинфицировали его квартиру, а также подъезд, в котором она расположена.

В Ненецком АО 151 человек находится в режиме самоизоляции, пять из них в обсерваторе - эти граждане не являются жителями НАО и прибыли в столицу округа по служебной необходимости. 10 апреля утром на самоизоляции в НАО оставалось всего семь человек. Резкий прирост самоизолированных связан с тем, что в их число вошли граждане, прибывшие в Нарьян-Мар на одном авиарейсе с инфицированным коронавирусом пациентом, а также водитель, доставивший его из аэропорта домой, и медики, контактировавшие с заболевшим.