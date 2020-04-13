Жители России смогут через госуслуги оформить больничный на другого человека

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Жители России смогут подать заявление на дистанционное оформление больничного листа не только на себя, но и на другого человека через портал госуслуг. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

"Заявление на дистанционное оформление больничного листа через Единый портал госуслуг можно подать теперь не только за себя, но и за другого человека, даже если он не зарегистрирован на портале", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что с 20 марта по 1 июля 2020 года в России действует новый порядок оформления листков временной нетрудоспособности. Вернувшиеся из-за границы работающие россияне и проживающие с ними могут оформить через госуслуги дистанционно больничный. Для оформления документа к электронному заявлению нужно будет приложить копии страниц загранпаспорта с отметкой о последнем пересечении границы и электронный билет на поезд или самолет (или его копию, если в загранпаспорте отсутствует отметка о пересечении границы).

"При заполнении заявления за другого человека необходимо в простой письменной форме оформить согласие на открытие больничного и приложить скан. Полученная информация автоматически передается в Фонд социального страхования (ФСС). После проверки в течение двух рабочих дней электронный больничный будет загружен в личный кабинет на Едином портале госуслуг. Также ФСС направит информацию об оформлении больничного работодателю", - пояснили в Минкомсвязи.

По словам замглавы Минкомсвязи Олега Качанова, ведомство оперативно доработало сервис, чтобы гражданам не нужно было лично посещать поликлинику.