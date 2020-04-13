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Сервисы такси в Москве будут иметь доступ к базе цифровых пропусков

Они будут осуществлять проверку наличия пропусков у клиентов при заказе услуги
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сервисы такси будут иметь доступ к базе цифровых пропусков для передвижения по Москве, чтобы осуществить проверку их наличия у клиентов при заказе услуги. Об этом сообщил в понедельник руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Будет проверка при заказе, чтобы не при посадке в машину, а у сервисов такси, которые разрешены будут, у них будет соответствующий свой закрытый доступ <...> Когда [пассажир] будет заказывать такси, они будут перепроверять", - сказал он.

По словам Лысенко, московские власти ведут переговоры с агрегаторами такси. "Мы надеемся, что они успеют сделать кооперацию с нами. На данный момент все так и должно быть", - отметил он, отвечая на вопрос, заработает ли система проверки пропусков при заказе такси к среде.

После 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.

При оформлении заявки необходимо использовать домен nedoma.mos.ru. Получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив смс на номер 7377.

В новость были внесены изменения (11:29 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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