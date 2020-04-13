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Пандемия коронавируса нового типа

KFC выплатит $1 тыс. каждому заболевшему коронавирусом сотруднику ресторанов

Сотрудники сети смогут воспользоваться правом на получение компенсации в течение 12 месяцев

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сеть ресторанов KFC выплатит $1 тыс. каждому заболевшему коронавирусом сотруднику. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Российские сотрудники ресторанов KFC, пострадавшие от коронавирусной инфекции, могут рассчитывать на единоразовую денежную компенсацию в размере $1 тыс. В рамках глобальной инициативы материнской компании Yum! Brands", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, в российских ресторанах KFC работает более 30 тыс. сотрудников. Любой официально трудоустроенный сотрудник ресторанов KFC, в том числе находящихся под управлением франчайзинговых партнеров, может воспользоваться правом на получение компенсации в течение ближайших 12 месяцев. Для этого должно соблюдаться хотя бы одно из условий: подтвержденный положительный тест на COVID-19 или необходимость ухаживать за родственником или членом семьи, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Подать заявку на компенсацию можно через специальную форму на официальном сайте компании. Для подтверждения и верификации заявки необходимо предоставить справку о наличии коронавируса от официального медицинского органа, уполномоченного проводить тесты на коронавирусную инфекцию, и документы, подтверждающие трудоустройство в ресторане KFC. В компании также напомнили о том, что с начала эпидемии ее сотрудники усилили санитарно-гигиенические меры, включая частую дезинфекцию всех поверхностей в ресторанах, ежедневную проверку состояния здоровья сотрудников, в частности, измерение температуры до выхода на смену, усиленные меры личной гигиены. Кроме того, был принят дополнительные меры для обеспечения потребителей блюдами с помощью дистанционных и бесконтактных методов доставки.

KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. - международный ресторанный бренд, специализирующийся на блюдах из курицы. Сеть представлена более чем 23 тыс. ресторанов в 140 странах мира.  Сеть KFC в России насчитывает более 930 ресторанов в 160 городах.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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