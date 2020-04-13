{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЦИОМ: более 60% россиян готовы стать волонтерами в условиях пандемии

По данным исследования, около 50% респондентов готовы помогать с доставкой лекарств и продуктов
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 60% жителей России, которые приняли участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили о том, что готовы оказывать добровольческую помощь в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВЦИОМ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На момент опроса в апреле 2020 года о своей готовности оказать волонтерскую помощь людям, находящимся на карантине, в том числе одиноким, заявило более половины россиян - 61%. Треть опрошенных [заявили, что] не готовы (35%)", - говорится в сообщении.

По данным социологов, около 50% опрошенных готовы помогать с доставкой лекарств, продуктов, 42% респондентов заявили, что готовы помочь в решении бытовых проблем. "Развозить тех, кто доставляет продукты, лекарства, готовы 38%, информировать окружающих о путях передачи коронавируса, методах его профилактики и помогать правоохранительным органам в установлении цепочки контактов заразившихся коронавирусной инфекцией - по 37% соответственно", - отмечается в сообщении.

Во ВЦИОМ уточнили, что "каждому четвертому россиянину уже приходилось в последний месяц оказывать безвозмездную помощь другим людям или организациям". "Помогали пожилым людям или тем, кто находится на домашнем карантине в связи с коронавирусом, 15% опрошенных. Не приходилось еще оказывать [помощь] 85% [опрошенных] россиян", - говорится в пресс-релизе. По данным социологов, около 89% россиян знают о волонтерах, которые оказывают помощь в условиях пандемии, около 77% россиян оценивают волонтерскую помощь как существенную.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 марта и 2, 4 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
МЧС направило в Мурманскую область врачей и госпиталь для борьбы с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС