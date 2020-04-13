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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманске появилась новая тест-система для COVID-19 и аппарат для диагностики

Новая система позволяет делать более 1000 тестов в сутки

МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Новая тест-система на коронавирус, позволяющая делать более 1000 тестов в сутки, и аппарат для лабораторной диагностики появились в распоряжении мурманских медиков благодаря компании "Новатек". Об этом сообщает оперативный штаб Мурманской области по борьбе с коронавирусом.

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"В лаборатории Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи появились новая тест-система на COVID-19 с высокой чувствительностью и дополнительный аппарат лабораторной диагностики, приобретенный компанией "Новатэк". Это означает, что результаты исследований будут точнее, а их получение ускорится", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что до настоящего времени в Мурманской области удавалось проводить не больше 800 тестов в сутки. За весь период пандемии в Заполярье региональными лабораториями проведено 8807 тестов на выявление новой коронавирусной инфекции.

Компания "Новатек" ведет крупное строительство в Междуречье Кольского района Мурманской области, где, по данным оперативного штаба, зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом - 79 из 128 официально подтвержденных. В настоящее время на территории Междуречья действует режим ЧС, силами региональных властей и МЧС возводится мобильный госпиталь.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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