Крашенников: идея об ужесточении ответственности за травлю в сети требует аргументации

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Предложение об ужесточении наказания за оскорбления в интернете требует взвешенного подхода и серьезной аргументации, к тому же действующий Уголовный кодекс уже позволяет привлекать к ответственности за это. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя соответствующе предложения Общественной палаты РФ (ОП РФ).

Ранее газета "Известия" сообщила, что председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Госдуму и Совет Федерации предложение ужесточить наказание за оскорбление и травлю в интернете. Так, по данным издания, предлагается внести в 119 статью УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" наказание, которое позволит привлечь за подобные угрозы в интернете к принудительным работам либо наказывать лишением свободы на срок до семи лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет. Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести ответственность за клевету в интернете в виде штрафа до 6 млн рублей либо обязательных работ на срок до 500 часов.

"Мне кажется, что все-таки нужно посмотреть текст [предполагаемого законопроекта], как он будет выглядеть, как он ложится в лоно самого кодекса, потому что у нас есть общая часть и особенная часть", - сказал Крашенинников. "Я лично, как всегда, настороженно отношусь к увеличению ответственности. Должно быть очень много аргументов, поэтому нужно посмотреть сам текст, пояснительную записку, какие аргументы приводятся", - добавил глава профильного комитета Госдумы.

Депутат заметил, что в период вынужденной самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции интернет-пространство используется еще чаще, чем до этого, "но все-таки аргументация [авторов инициативы] должна быть исчерпывающая". Крашенинников указал, что действующая редакция УК позволяет привлекать к ответственности за травлю в сети.

Согласно статье 119 УК РФ, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Такое же преступление, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет.