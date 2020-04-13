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Крымчане старше 65 лет смогут покидать свои дома лишь при получении разрешения от властей

Для выхода из дома им нужно будет получить пропуск

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма введут пропуска для граждан старше 65 лет, чтобы они могли выходить из дома в случае крайней необходимости, сообщил в понедельник глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

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"В случае возникновения необходимости для осуществления безотлагательных действий с личным присутствием гражданам в возрасте старше 65 лет в обязательном порядке необходимо обратиться в администрацию муниципального образования по месту регистрации для получения соответствующего пропуска", - сказал Гоцанюк на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в регионе.

По его словам, сама норма будет действовать с 14 апреля, соответствующие изменения внесут в указ главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности. Документ предусматривает, что до 30 апреля включительно граждане в возрасте старше 65 лет обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

Гоцанюк также сообщил, что со вторника в регионе временно запретят работать вахтовым методом и посещать кладбища.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2691 человек, под наблюдением на дому - 2480, в стационарах - 50, в обсерваторах - 161. В регионе 32 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц 12 человек. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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