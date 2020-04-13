В Тверской области коронавирус подтвержден у девяти медиков, работавших в Москве

ТАСС, 13 апреля. Заражение новой коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждено в Тверской области у девяти врачей и медсестер, работавших клиниках Москвы. Всего за сутки в области подтверждено 44 случая заражения, сообщил региональный оперативный штаб.

"В Тверской области 13 апреля выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Из заболевших 24 человека - контактировавшие с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Девять пациентов - медики, работавшие в московских клиниках", - говорится в сообщении.

Все заболевшие, по данным штаба, изолированы, определен круг контактных лиц, установлено медицинское наблюдение, проводятся лабораторные исследования анализов и санитарно-эпидемиологические мероприятия. "По мнению специалистов, рост числа выявленных случаев коронавируса связан с увеличением объемов лабораторных исследований в Тверской области, а также начавшимся обследованием медицинских работников. Кроме того, данные поступили за период, включая выходные дни", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что общее число зараженных в регионе достигло 75, три человека выздоровели и выписаны из больницы.