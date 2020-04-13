Посла США не пустили в Мосгорсуд по делу Уилана из-за ограничений в связи с коронавирусом

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан не был допущен в здание Мосгорсуда на заседание по делу обвиняемого в шпионаже в РФ Пола Уилана в связи с ограничениями из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В связи с коронавирусом действует особый режим, и в суд пускают только непосредственных участников процесса. Также напомню, что заседание проходит в закрытом режиме из-за грифа секретности", - сказала представитель суда.

Салливан пытался пройти в суд, чтобы увидеться с Уиланом перед заседанием. По его мнению, нахождение американского гражданина в СИЗО является проблемой для отношений России и США. "В эти сложные для всех нас времена я думаю обо всех американцах здесь в России, в том числе Поле Уилане, который находится за решеткой уже 16 месяцев. Его заключение остается серьезной проблемой в отношениях между нашими странами, а освобождение пошло бы им на пользу", - считает дипломат.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали сотрудники ФСБ 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.