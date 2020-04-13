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Пандемия коронавируса нового типа

Россия поднялась на 15-е место в мире по количеству заразившихся коронавирусом

В настоящее время в стране зарегистрировано более 18 тыс. случаев инфицирования
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло более чем на 2,5 тыс. и превысило 18,3 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В стране зарегистрировали еще 2558 заразившихся - на 17% больше, чем в воскресенье. Их общее число выросло на 16,2%, до 18 328. Таким образом, Россия обошла Португалию и поднялась на 15-е место в мире по количеству инфицированных.

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По последним данным, в стране провели более 1,3 млн тестов на коронавирус, инфекция подтвердилась в 1,4% случаев.

При этом в России гораздо меньше умерших, чем в других странах. За сутки число летальных исходов возросло на 18, до 148, а условный показатель смертности понизился с 0,82% до 0,81%.

Из больниц выписали еще 179 человек, у которых ранее нашли коронавирус. Количество выздоровевших достигло 1470 по всей стране, это 8% от всех случаев заражения с начала вспышки.

Москва и Московская область

Больше всего инфицированных регистрируют в Москве и Подмосковье, причем доля столицы продолжает снижаться, а области - расти.

За сутки в городе выявили еще 1355 случаев, их общее количество выросло примерно на 13,3%, до 11 513. Это 62,8% всех заразившихся в стране, но еще в воскресенье этот показатель составлял 64,4%.

Резко увеличилась заболеваемость в Московской области, где зафиксировали еще 495 инфицированных. На данный момент в регионе 1855 подтвержденных случаев заражения, доля Подмосковья в общероссийской статистике превысила 10%. Еще накануне она находилась на уровне 8,6%.

По данным федерального оперативного штаба на утро понедельника, число жертв коронавирусной инфекции в Москве и Подмосковье достигло 101, а выздоровевших - 912.

Ситуация в регионах

В других регионах за сутки зарегистрировали в общей сложности 728 случаев заражения - почти 28,5% от всех, зафиксированных в России.

В Санкт-Петербурге, занимающем третье место по числу инфицированных, их количество выросло сразу на 121, до 678 (3,7% от общероссийского показателя).

На четвертое место вышла Нижегородская область, где коронавирус подтвердили еще у 30 человек (всего 224), на пятом находится Краснодарский край с 210 заразившимися.

В оперативном штабе сообщили, что инфицированные есть в 82 из 85 регионов. Однако чуть позже власти Ненецкого автономного округа заявили о первом пациенте с коронавирусом. Таким образом, до сих пор их не выявили только в Республике Алтай и на Чукотке.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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