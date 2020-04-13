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У сайта правительства обновился дизайн

Речь идет о главной странице сайта, другие разделы портала пока представлены в старой версии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство России обновило дизайн главной страницы своего официального сайта (government.ru или правительство.рф). Став более компактной, главная страницы при этом нагляднее демонстрирует актуальную информацию о деятельности кабмина.

В центре страницы - "карусель" фотографий с гиперссылками на содержание последних мероприятий (заседаний правительства, совещаний у премьер-министра и так далее). Сбоку - баннеры с краткой информацией о важнейших принятых решениях, например - "6 месяцев отсрочки по налогам", "В 2 раза снижены страховые взносы", "+50 млрд рублей на экстренные меры скорой помощи" и так далее. Справа - лента главных новостей.

На новой версии главной страницы правительства также есть кнопка "Внимание! Коронавирус" (с иконкой в виде перечеркнутого изображения вируса), она ведет на страничку с информацией о мерах правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики. Также на портале есть баннер со ссылкой на сайт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С главной страницы правительственного сайта по-прежнему можно перейти и на другие разделы портала, но сами они пока представлены в старой версии. Главная страница английской версии сайта правительства пока не претерпела изменений.

В мобильной версии правительственного сайта тоже обновлена только главная страница.

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