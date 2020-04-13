МЧС направило в Мурманскую область врачей и госпиталь для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. МЧС РФ направило в Мурманскую область для борьбы с коронавирусом нового типа аэромобильный госпиталь, пункт временного размещения и врачей.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России направило в Мурманскую область группировку врачей и оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя и пункта временного размещения, возможного оказания медицинской помощи, первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения санитарной обработки территорий. Данное решение принято на основании обращения Мурманской области в федеральный оперативный штаб по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции в связи с обострением эпидемиологической обстановки и с целью локализации распространения COVID-19", - сказали в ведомстве.

В группировку МЧС вошли 130 человек и 20 единиц техники - это сотрудники Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также главка министерства по Мурманской области.