Китай сохранит авиасообщение с Россией и продолжит совместную борьбу с пандемией

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Китайские власти продолжат взаимодействовать с Россией и предпринимать меры ради сохранения регулярного воздушного сообщения между двумя странами в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Пекин и Шанхай постоянно поддерживают регулярное прямое авиасообщение с Москвой, совместно с РФ мы продолжим предпринимать меры по противодействию коронавирусу", - сообщил он на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что Китай не ограничивается борьбой с эпидемией на собственной территории и активно помогает другим государствам, в том числе России. "Недавно мы направили в РФ группу медицинских специалистов. Мы будем бороться с пандемией у себя дома <...> и одновременно продолжим посылать медиков для оказания помощи другим странам", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Борьба с вирусом

Китайские власти выступают за сохранение ведущей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и поддерживают позицию России о неприемлемости политизации борьбы с пандемией отдельными странами.

"Мы считаем, что Россия занимает объективную позицию, которую Китай одобряет. Мы тоже неоднократно заявляли, что, столкнувшись с угрозой распространения вируса, международное сообщество должно сплотиться, преодолеть разногласия и сообща ответить на этот вызов, - подчеркнул он на регулярном брифинге, прокомментировав критику США в адрес ВОЗ и позицию России, которая осуждает попытки отдельных стран переложить ответственность за собственную сложную эпидемиологическую ситуацию на другие государства. - Необходимо избегать политизации проблемы противодействия пандемии, перестать обвинять других в собственных трудностях и нагнетать противоречия".

По словам дипломата, ВОЗ сыграла важную роль в борьбе с распространением коронавируса в мире. "Международное сообщество должно объединить усилия и нанести удар по общему врагу - новому коронавирусу. Мы готовы к взаимодействию с другими странами, включая Россию, и поддерживаем конструктивную руководящую роль ВОЗ в борьбе с пандемией", - сказал Чжао Лицзянь.