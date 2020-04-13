Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача

ТАСС, 13 апреля. Статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро на Пасху "одели" в халат врача в знак солидарности с работниками сферы здравоохранения, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Globo .

Новый вид статуя получила благодаря подсветке. Организаторы акции поблагодарили врачей со всего мира. На монументе появилось слово "спасибо" на нескольких языках, включая португальский, испанский, английский, немецкий, итальянский, китайский, французский, арабский и русский.

Помимо этого, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, - США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии. "Это послание надежды в непростой период мировой пандемии", - заявил архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.