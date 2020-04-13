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Пандемия коронавируса нового типа

Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача

Организаторы акции таким образом поблагодарили врачей всего мира

ТАСС, 13 апреля. Статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро на Пасху "одели" в халат врача в знак солидарности с работниками сферы здравоохранения, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Globo.

Новый вид статуя получила благодаря подсветке. Организаторы акции поблагодарили врачей со всего мира. На монументе появилось слово "спасибо" на нескольких языках, включая португальский, испанский, английский, немецкий, итальянский, китайский, французский, арабский и русский.

Помимо этого, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, - США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии. "Это послание надежды в непростой период мировой пандемии", - заявил архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.

Теги
БразилияПандемия коронавируса нового типа
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