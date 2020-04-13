В Ленинградской области у постояльцев нелегального хостела выявили коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Постояльцев нелегального хостела в поселке Новосергиевка Ленинградской области проверили на коронавирус, у 10 человек подтвердилось заражение, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Да, подтверждаем 10 [случаев заражения]. Еще 14 под вопросом, всего там находились 472 человека. У всех проводят забор биоматериала", - рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что нелегальный хостел выявили в результате рейда Роспотребнадзора, Следственного комитета и полиции. В помещении, в том числе, изолированно проживали 14 человек с симптомами ОРВИ. Хостел закрыли на карантин, собственник взял на себя обязательства по охране, питанию и обеспечению проживающих предметами первой необходимости. Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 155 человек, выздоровели пятеро.