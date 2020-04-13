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Мероприятия ко Дню Победы в Ленинградской области пройдут при минимальном числе участников

Администрации муниципальных образований организуют поздравление ветеранов на дому и вручение им памятных медалей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение заменить массовые мероприятия ко Дню Победы акциями с минимальным количеством участников, при этом обеспечив возможность увидеть их в режиме онлайн. Как сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Массовые мероприятия на 9 мая в Ленинградской области будут заменены памятными мероприятиями, возложениями цветов, максимальным количеством онлайн-трансляций", - сообщили в пресс-службе.

В рамках подготовки мероприятий к 75-летию Великой Победы в Ленинградской области проводятся ремонт, реставрация и благоустройство военных памятников.

По данным пресс-службы областного правительства, в регионе проживают 15 707 ветеранов. Администрации муниципальных образований организуют поздравление ветеранов на дому и вручение им памятных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Теги
РоссияЛенинградская область75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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