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Пандемия коронавируса нового типа

Телеаудитория новостей во время самоизоляции увеличилась в полтора раза

Время их просмотра увеличилось на 73%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россияне в условиях самоизоляции стали больше смотреть телевизионные новости, а время их просмотра увеличилось на 73%. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, поступившие в ТАСС.

"В первую неделю всеобщей самоизоляции (30 марта-5 апреля) в Москве и других регионах страны, которые ввели карантинные меры вслед за столицей, россияне старше четырех лет смотрели новости на 73% больше времени, чем в первой половине марта (2-15 марта) - 25 минут каждый день", - говорится в сообщении компании.

Речь идет о жителях российских городов с населением более 100 тыс. человек. В 2019 году время просмотра новостей за аналогичную неделю (1-7 апреля) составляло 16 минут в день, а рост аудитории новостных программ по сравнению с мартом отсутствовал.

Рост аудитории новостей начался во второй половине марта 2020, но максимальных значений время просмотра новостных передач достигло в конце месяца. Повышенный интерес к новостям проявили телезрители всех возрастов, но сильнее всего аудитория выросла среди россиян младше 44 лет - более, чем в два раза. Больше всего времени россияне смотрели новости 29 и 30 марта - 27 минут в день, а пиковое значение было зафиксировано 2 апреля - 34 минуты. В этот день в прямом эфире транслировалось второе обращение президента России Владимира Путина о противоэпидемических мерах в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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