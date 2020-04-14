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Вам пришло сообщение о штрафе за нарушение карантина? Это могут быть мошенники

© Александр Щербак/ТАСС
Рассказываем, какие способы обмана у них в ходу

На тех, кто находится в самоизоляции, пытаются подзаработать и предприимчивые соседи, и реальные мошенники. Первые торгуют на сайтах объявлений гречкой втридорога и сдают в аренду свою собаку. Вторые рассылают письма якобы от банков, где предлагают отсрочку кредита, но только нужно заплатить за оформление документов. А еще продают липовые тесты на коронавирус, печатают пропуска для передвижения по городу. Собрали все, на чем вас хотят подловить.

Что придумали хитрые соседи и мелкие шарлатаны?

"Каждый день мы блокируем порядка 8,5 тыс. объявлений, в которых продавцы спекулируют на теме коронавируса", — рассказали ТАСС в пресс-службе Avito. Это по всей России. Объявления однотипные, поэтому разработчики уже натренировали алгоритмы чистить такую "запрещенку". 

Вот что пытаются продавать в этих объявлениях:

  • Медицинские маски (сейчас Avito, как и другие сайты, удаляет все объявления с продажей масок, так как вышел запрет на торговлю ими везде, кроме аптек).
  • Хитовые продукты, которые раскупали в магазинах с февраля, — гречка и туалетная бумага. Удаляются не все объявления. "Мы не пропускаем предложения с гречневой крупой дороже 150 рублей за килограмм и туалетной бумагой с ценой выше 1000 рублей за рулон", — объясняется в гайде сайта, который посвящен объявлениям по теме коронавируса.
  • Товары, которые помогают нарушать правила режима изоляции: форма курьеров доставки, пропуска для передвижения по городу. 
  • Лекарства якобы для профилактики и лечения, обереги от коронавируса.
  • Домашние тесты для определения коронавируса. "Мы запрещаем и товары для профилактики и диагностики вируса. Гарантированно работающих домашних тестов для выявления болезни сейчас нет, поэтому мы запретили продажу любых таких средств", — уточняется в гайде сайта.
  • Сдача в аренду собак

На самом деле есть хороший легальный способ выйти на улицу. Брать у соседа собаку на час или покупать форму курьера — не нужно. Если вы можете быть донором, запишитесь на донацию на станции переливания крови, доберитесь туда на такси (некоторые сервисы даже дают скидки донорам) — сможете и проветриться, и сделать доброе дело. 

Что делают настоящие мошенники?

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы назвал предлоги, которые придумывают мошенники:

  • Штрафы за нарушение режима самоизоляции. Поступают сообщения, письма или звонки якобы от госорганов с требованием внести оплату, в сообщении реквизиты, на которые нужно перевести деньги.
  • Компенсации и пособия гражданам из-за режима изоляции. Письма или сообщения о выплатах содержат ссылки, которые ведут на фишинговые страницы, где пользователь заполняет анкету и, например, должен заплатить комиссию за оформление документов и получение пособия. Так, в Кургане мошенники сняли со счета пенсионера 5 тыс. рублей и позже пытались перевести большую сумму. Владелец карты сам сообщил им пароль во время беседы о положенном пособии. 
  • Информационные письма якобы от ВОЗ или медучреждений со ссылками, которые ведут на поддельные сайты. Иногда там форма, где вас просят оставить ваши персональные данные, а иногда предлагаются тесты для проверки на коронавирус.
  • Отсрочка выплат по кредиту. Приходят письма от лжебанков, которые предлагают заполнить форму на отсрочку выплат.
  • У вашего родственнника коронавирус. Телефонные звонки от "врачей", которые сообщают, что родственник госпитализирован в обсерватор с коронавирусом, и для улучшенной медпомощи нужно перевести деньги на счет.
  • Предложения купить медпрепараты, средства гигиены и профилактики от COVID-19.
  • Возврат денег за авиабилеты или туры. Появились мошенники, которые представляются юристами Ростуризма и предлагают услуги по возврату денег за турпутевки. 
  • Дезинфекция квартир. Злолумышленники могут представляться рабочими, которые обрабатывают квартиры специальными средствами.
  • Лжеволонтеры могут прийти к пожилым людям под предлогом помощи в бытовых вопросах.

Как не стать жертвой обмана? 

Почти все правила ниже — универсальны: 

  • Не переходите по подозрительным ссылкам из писем и сообщений. Если это адрес из сервиса коротких ссылок: is.gd, Is.gd, bit.ly и т. д. — письмо надо удалить.
  • Не сообщайте никому и не вводите на неизвестных сайтах данные банковской карты, пароли из sms и паспортные данные.
  • Внимательно смотрите на адрес сайта. Фейковые страницы пытаются имитировать известные сайты и отличаются по одному символу, а еще адрес начинается с http// (а не https//), отсутствует знак безопасного соединения с интернетом — это закрытый замок. Почитайте наш подробный разбор с правилами кибергигиены — там вы найдете все о том, как безопасно пользоваться интернетом в любое время. 
  • Не покупайте у неофициальных лиц домашние тесты на коронавирус (тесты делают только некоторые медицинские клиники и Роспотребнадзор), чудо-средства от коронавируса (их не существует) и поддельные пропуска или иные документы.
  • Будьте осторожны с незнакомыми людьми, которые приходят к вам домой. Если вы не вызывали волонтера — вряд ли он появится на вашем пороге, у добровольцев сейчас хватает работы по заявкам. Обращайте внимание на то, как ведет себя незнакомец. В движении "Волонтеры-медики" объяснили, что члены движения для помощи пожилым и одиноким людям никогда не заходят в квартиру, носят специальные куртку и бейдж и соблюдают все меры предосторожности (носят маски, соблюдают физическую дистанцию). 
  • Проверяйте информацию о пандемии коронавируса в официальных источниках — отчеты о текущей ситуации в России на сайте https://стопкоронавирус.рф

 

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