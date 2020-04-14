Вам пришло сообщение о штрафе за нарушение карантина? Это могут быть мошенники

На тех, кто находится в самоизоляции, пытаются подзаработать и предприимчивые соседи, и реальные мошенники. Первые торгуют на сайтах объявлений гречкой втридорога и сдают в аренду свою собаку. Вторые рассылают письма якобы от банков, где предлагают отсрочку кредита, но только нужно заплатить за оформление документов. А еще продают липовые тесты на коронавирус, печатают пропуска для передвижения по городу. Собрали все, на чем вас хотят подловить.

Что придумали хитрые соседи и мелкие шарлатаны?

"Каждый день мы блокируем порядка 8,5 тыс. объявлений, в которых продавцы спекулируют на теме коронавируса", — рассказали ТАСС в пресс-службе Avito. Это по всей России. Объявления однотипные, поэтому разработчики уже натренировали алгоритмы чистить такую "запрещенку".

Вот что пытаются продавать в этих объявлениях:

Медицинские маски (сейчас Avito, как и другие сайты, удаляет все объявления с продажей масок, так как вышел запрет на торговлю ими везде, кроме аптек).

(сейчас Avito, как и другие сайты, удаляет все объявления с продажей масок, так как вышел запрет на торговлю ими везде, кроме аптек). Хитовые продукты, которые раскупали в магазинах с февраля, — гречка и туалетная бумага. Удаляются не все объявления. "Мы не пропускаем предложения с гречневой крупой дороже 150 рублей за килограмм и туалетной бумагой с ценой выше 1000 рублей за рулон", — объясняется в гайде сайта, который посвящен объявлениям по теме коронавируса.

Удаляются не все объявления. "Мы не пропускаем предложения с гречневой крупой дороже 150 рублей за килограмм и туалетной бумагой с ценой выше 1000 рублей за рулон", — объясняется в гайде сайта, который посвящен объявлениям по теме коронавируса. Товары, которые помогают нарушать правила режима изоляции: форма курьеров доставки, пропуска для передвижения по городу.

по городу. Лекарства якобы для профилактики и лечения, обереги от коронавируса.

якобы для профилактики и лечения, от коронавируса. Домашние тесты для определения коронавируса. "Мы запрещаем и товары для профилактики и диагностики вируса. Гарантированно работающих домашних тестов для выявления болезни сейчас нет, поэтому мы запретили продажу любых таких средств", — уточняется в гайде сайта.

для определения коронавируса. "Мы запрещаем и товары для профилактики и диагностики вируса. Гарантированно работающих домашних тестов для выявления болезни сейчас нет, поэтому мы запретили продажу любых таких средств", — уточняется в гайде сайта. Сдача в аренду собак.

На самом деле есть хороший легальный способ выйти на улицу. Брать у соседа собаку на час или покупать форму курьера — не нужно. Если вы можете быть донором, запишитесь на донацию на станции переливания крови, доберитесь туда на такси (некоторые сервисы даже дают скидки донорам) — сможете и проветриться, и сделать доброе дело.

Что делают настоящие мошенники?

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы назвал предлоги, которые придумывают мошенники:

Штрафы за нарушение режима самоизоляции . Поступают сообщения, письма или звонки якобы от госорганов с требованием внести оплату, в сообщении реквизиты, на которые нужно перевести деньги.

. Поступают сообщения, письма или звонки якобы от госорганов с требованием внести оплату, в сообщении реквизиты, на которые нужно перевести деньги. Компенсации и пособия гражданам из-за режима изоляции. Письма или сообщения о выплатах содержат ссылки, которые ведут на фишинговые страницы, где пользователь заполняет анкету и, например, должен заплатить комиссию за оформление документов и получение пособия. Так, в Кургане мошенники сняли со счета пенсионера 5 тыс. рублей и позже пытались перевести большую сумму. Владелец карты сам сообщил им пароль во время беседы о положенном пособии.

гражданам из-за режима изоляции. Письма или сообщения о выплатах содержат ссылки, которые ведут на фишинговые страницы, где пользователь заполняет анкету и, например, должен заплатить комиссию за оформление документов и получение пособия. Так, в Кургане мошенники сняли со счета пенсионера 5 тыс. рублей и позже пытались перевести большую сумму. Владелец карты сам сообщил им пароль во время беседы о положенном пособии. Информационные письма якобы от ВОЗ или медучреждений со ссылками, которые ведут на поддельные сайты. Иногда там форма, где вас просят оставить ваши персональные данные, а иногда предлагаются тесты для проверки на коронавирус.

со ссылками, которые ведут на поддельные сайты. Иногда там форма, где вас просят оставить ваши персональные данные, а иногда предлагаются тесты для проверки на коронавирус. Отсрочка выплат по кредиту . Приходят письма от лжебанков, которые предлагают заполнить форму на отсрочку выплат.

. Приходят письма от лжебанков, которые предлагают заполнить форму на отсрочку выплат. У вашего родственнника коронавирус. Телефонные звонки от "врачей" , которые сообщают, что родственник госпитализирован в обсерватор с коронавирусом, и для улучшенной медпомощи нужно перевести деньги на счет.

, которые сообщают, что родственник госпитализирован в обсерватор с коронавирусом, и для улучшенной медпомощи нужно перевести деньги на счет. Предложения купить медпрепараты, средства гигиены и профилактики от COVID-19.

от COVID-19. Возврат денег за авиабилеты или туры . Появились мошенники, которые представляются юристами Ростуризма и предлагают услуги по возврату денег за турпутевки.

. Появились мошенники, которые представляются юристами Ростуризма и предлагают услуги по возврату денег за турпутевки. Дезинфекция квартир . Злолумышленники могут представляться рабочими, которые обрабатывают квартиры специальными средствами.

. Злолумышленники могут представляться рабочими, которые обрабатывают квартиры специальными средствами. Лжеволонтеры могут прийти к пожилым людям под предлогом помощи в бытовых вопросах.

Как не стать жертвой обмана?

Почти все правила ниже — универсальны: