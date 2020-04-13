Число российских регионов без коронавируса сократилось до двух

ТАСС, 13 апреля. Республика Алтай и Чукотский АО остаются единственными регионами в России, где, по официальным данным, не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Об этом сообщают власти регионов.

"По данным на утро 13 апреля в Республике Алтай случаев заболевания нет. На контроле - 157 человек, все здоровы, находятся на домашнем карантине", - сообщает оперативный штаб Республики Алтай.

"На сегодняшний день на Чукотке подтвержденных случаев заражения нет. Тестирование прошли более 450 человек. На обязательной самоизоляции по постановлению Роспотребнадзора находятся более 50 человек", - сообщили в пресс-службе правительства Чукотского АО, отметив, что в регионе есть подозреваемый на заболевание, результаты добровольного тестирования показали предварительный диагноз CОVID-19 у мужчины, проживающего в городе Билибино.

До недавнего времени в России оставалось три региона, где не было выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе сообщили, что инфицированные есть в 82 из 85 регионов. Однако чуть позже власти Ненецкого автономного округа заявили о первом пациенте с коронавирусом.