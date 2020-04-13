Госавтоинспекция приостановила прием экзаменов на права

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

"Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами", - сказал он. На вопрос ТАСС о сроках приостановки Понарьин ответил, что они пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации общей ситуации в регионах.

Помимо этого, Госавтоинспекция из-за коронавируса начала в особом порядке обменивать права и регистрировать автомобили. "В особом порядке, проходит обмен водительских удостоверений и процедура регистрации транспортных средств. В связи с введением режима повышенной готовности к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применяться меры административного воздействия", - сказал Понарьин.