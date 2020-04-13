ГИБДД начала на месте выносить решения по нарушениям ПДД

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госавтоинспекция начала на месте выносить решения по нарушениям ПДД без посещения подразделений в условиях распространения коронавируса, исключения составляют лишь ситуации, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию Госавтоинспекции. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

"Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте его совершения. Таким образом минимизируется направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции. В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции", - сказал он.