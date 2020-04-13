{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ГИБДД начала на месте выносить решения по нарушениям ПДД

Исключения составляют лишь ситуации, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию Госавтоинспекции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госавтоинспекция начала на месте выносить решения по нарушениям ПДД без посещения подразделений в условиях распространения коронавируса, исключения составляют лишь ситуации, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию Госавтоинспекции. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

"Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте его совершения. Таким образом минимизируется направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции. В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции", - сказал он.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Минпросвещения: перенос Всероссийских проверочных работ на следующий год обсуждается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС