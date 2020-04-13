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Сроки сдачи ЕГЭ могут быть скорректированы

Пока сдача экзаменов должна начаться 8 июня
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы, сообщил в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса.

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"В части единого государственного экзамена - сроки пока перенесены на июнь, 8 июня. Понятно, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы будем, возможно, этот срок корректировать, но пока принято такое решение", - сказал он.

Изначально ЕГЭ в этом году должен был проводиться в три этапа: с 20 марта по 13 апреля был запланирован досрочный этап, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный. Однако в целях профилактики коронавируса Минпросвещения России приняло решение перенести сроки проведения ЕГЭ на 8 июня. Наряду с этим были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ) - для выпускников девятых классов он начнется с 9 июня.

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