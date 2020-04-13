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Пандемия коронавируса нового типа

Минпросвещения запустило проект по поддержке учителей "Волонтеры просвещения"

В его рамках учащиеся старших курсов педагогических вузов будут помогать учителям приспособиться работать дистанционно

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения России запустило проект "Волонтеры просвещения", направленный на помощь учителям, которые переходят на работу в дистанционном формате. Об этом заявил в понедельник министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период распространения коронавируса.

"Мы организовали проект "Волонтеры просвещения", когда учащиеся старших курсов педагогических вузов помогают учителям, в том числе по навыкам дистанционного формата, работой с компьютерной техникой", - сказал министр.

По его словам, не все учителя были готовы к резкому переходу на работу в дистанционном формате, поэтому было принято решение оказать им такого рода поддержку и точечное повышение квалификации. Кравцов также обратился к секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку с предложением, чтобы партия также приняла участие в реализации этого проекта.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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