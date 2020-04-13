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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудник Еврокомиссии умер от болезни, вызванной коронавирусом

Это первый случай смерти от COVID-19 среди сотрудников Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудник генерального директората Еврокомиссии по исследованиям и инновациям умер в воскресенье от болезни, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19). Об этом написала в понедельник в Twitter председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Это первый случай смерти от COVID-19 среди сотрудников Еврокомиссии. "Я с глубокой печалью сообщаю о кончине в воскресенье преданного сотрудника персонала Еврокомиссии, заразившегося коронавирусом. Я приношу мои искренние соболезнования его семье, думаю также о его коллегах из Европейского совета по научным исследованиям и в целом генерального директората [Еврокомиссии] по научным исследованиям", - заявила фон дер Ляйен, не раскрывая имени покойного.

По данным европейского бюро Всемирной организации здравоохранения в Европе новым коронавирусом заразилась 881 тыс. человек, 74,25 тыс. умерли.

Теги
БельгияФон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
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