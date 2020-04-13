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Учителя будут консультировать школьников в случае досрочного завершения учебы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Учителя российских школ будут консультировать учеников даже в случае досрочного завершения учебного года, заявил в понедельник замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса.

"Очень важно, чтобы в случае, если принимается такое решение - досрочное завершение, учебный год заканчивается раньше, - тем не менее учителя продолжали оказывать методическую поддержку и организовывать полезную [образовательную] занятость с данными детьми, чтобы они не оказались в этот период времени брошенными", - сказал Глушко.

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