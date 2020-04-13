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Пандемия коронавируса нового типа

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин

Там выявлено 90 случаев заражения коронавирусом
Киево-Печерская лавра Петр Сивков/ТАСС
Описание
Киево-Печерская лавра
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин. Об этом в понедельник на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Киево-Печерская лавра решением комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрыта на карантин, - сказал он. - И я обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать выполнение этого решения".

Мэр Киева уточнил, что за минувшие сутки в столице выявлено 79 случаев заражения коронавирусом, из них 63 случая приходятся на монахов Киево-Печерской лавры. "Всего в лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса", - констатировал он. Кличко добавил, что в понедельник городские власти направят в лавру мобильные рентгеновские аппараты и бригаду медиков, чтобы взять у братии монастыря образцы для ПЦР-тестирования. "Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания", - пояснил глава города.

В центр информации Украинской православной церкви 7 апреля сообщали, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел сдал тесты на коронавирус и сейчас находится под наблюдением врачей. Лавра - один из первых монастырей Руси - 5 апреля была закрыта для паломников в связи с распространением коронавируса.

Теги
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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