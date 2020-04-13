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Пандемия коронавируса нового типа
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Минздрав рекомендует медикам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Медицинским работникам следует рассматривать любой случай ОРВИ вне зависимости от анамнеза в качестве подозрения на коронавирус нового типа. Об этом говорится во временных методических рекомендации для медработников, опубликованных на сайте Минздрава России в понедельник.

"Таким образом, в настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19", - говорится в документе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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