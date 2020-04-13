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Пандемия коронавируса нового типа

В России прирост зараженных коронавирусом ежедневно составляет 17-18%

При этом вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что прирост не является резким, поэтому цифры не должны пугать

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Прирост числа зараженных коронавирусом в России ежедневно составляет 17-18% и не является резким, поэтому цифры не должны пугать. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова в интервью "Москва. Кремль. Путин".

"Единственное, что нас может успокаивать и дает какую-то надежду, что у нас не будет экспоненциально выражающего развития - это день от дня 17-18%. Но я еще раз хочу повторить: цифры по заболевшим в целом пугать не должны, если это не экспоненциальный рост", - сказала она.

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Голикова отметила, что при этом абсолютные цифры "не очень приятные". "Когда я говорю, что за сегодня прирост 1800, то для коллег цифра звучит угрожающе, если перевести в относительные цифры, то в среднем рост по России день от дня составляет порядка 17-18%. В целом тенденция пока выглядит так. Мы, безусловно, смотрим, как это складывалось в других странах - у кого-то более плавный рост, у кого-то экспоненциальный рост, но практически ни у кого нет понятной кривой - и это приблизительно так и будет. И у нас абсолютно то же самое, мы здесь ничем не отличаемся", - добавила она.

По словам вице-премьера, сегодня очень важно следить за теми, кто попадает в реанимацию и находится на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Здесь работа врачей имеет ключевое значение, и, конечно, мы должны приложить все усилия, чтобы эту работу обеспечить", - сказала она.

Необходимость изоляции

Голикова отметила, что болезнь от коронавирусной инфекции развивается очень быстро, поэтому крайне важно соблюдать режим самоизоляции, несмотря на хорошую погоду и желание выйти на улицу.

"Иногда - мы уже теперь можем смело говорить, что мы находимся в глубоком этапе ее развития - больные, которые первые дни не имеют никаких симптомов или имеют небольшие симптомы, а болезнь развивается очень быстро. И очень быстро они из легких больных превращаются в больных тяжелых и могут сразу попадать в реанимацию и на искусственную вентиляцию легких", - сказала она.

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Голикова отметила, что в связи с этим самое важное - соблюдать самоизоляцию. "Как бы неприятно это ни было, как ни хотелось в хорошую погоду, которая наступает, потому что весна, выйти на улицу, навестить близких, все-таки для сохранения своего здоровья и здоровья близких надо оставаться дома", - добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что все страны находятся в поиске лекарств, разработке вакцины. "Панацеи нет на сегодняшний день, поэтому этот поиск продолжается, и, конечно, всем хочется, чтобы этот поиск на международном уровне, не только в России, увенчался успехом, потому что это, с одной стороны, снимет психологическое напряжение боязни заболеть и оценить перспективу, что будет дальше, и расслабиться", - сказала Голикова.

Ограничительные меры в регионах

Голикова также сообщила, что после введения ограничительных мер в ряде регионов РФ были зафиксированы перегибы, но сейчас они устранены. 

"Регионы очень разные, плотность населения в них тоже очень разная, поэтому только на уровне региона можно почувствовать, нужно ли разграничивать все или нужно ввести ограничительные меры в конкретном муниципалитете, где есть заболевшие и проблемы. И если на начальном этапе были какие-то перегибы в ту или иную сторону, то сейчас по большому счету регионы подравнялись. Сложная ситуация: никто не чувствует, как она будет развиваться", - сказала Голикова.

По ее словам, пример Москвы с нарастающим числом заболевших играет свою роль в принятии соответствующих решений. "Конечно, каждый губернатор понимает, что он отвечает в первую очередь за жизнь людей, проживающих на территории. Все равно эпидемия пройдет, пандемия закончится, и мы вернемся к нормальной жизни", - добавила Голикова.

На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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