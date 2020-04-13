В России прирост зараженных коронавирусом ежедневно составляет 17-18%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Прирост числа зараженных коронавирусом в России ежедневно составляет 17-18% и не является резким, поэтому цифры не должны пугать. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова в интервью "Москва. Кремль. Путин". "Единственное, что нас может успокаивать и дает какую-то надежду, что у нас не будет экспоненциально выражающего развития - это день от дня 17-18%. Но я еще раз хочу повторить: цифры по заболевшим в целом пугать не должны, если это не экспоненциальный рост", - сказала она.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Голикова отметила, что при этом абсолютные цифры "не очень приятные". "Когда я говорю, что за сегодня прирост 1800, то для коллег цифра звучит угрожающе, если перевести в относительные цифры, то в среднем рост по России день от дня составляет порядка 17-18%. В целом тенденция пока выглядит так. Мы, безусловно, смотрим, как это складывалось в других странах - у кого-то более плавный рост, у кого-то экспоненциальный рост, но практически ни у кого нет понятной кривой - и это приблизительно так и будет. И у нас абсолютно то же самое, мы здесь ничем не отличаемся", - добавила она. По словам вице-премьера, сегодня очень важно следить за теми, кто попадает в реанимацию и находится на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Здесь работа врачей имеет ключевое значение, и, конечно, мы должны приложить все усилия, чтобы эту работу обеспечить", - сказала она. Необходимость изоляции Голикова отметила, что болезнь от коронавирусной инфекции развивается очень быстро, поэтому крайне важно соблюдать режим самоизоляции, несмотря на хорошую погоду и желание выйти на улицу. "Иногда - мы уже теперь можем смело говорить, что мы находимся в глубоком этапе ее развития - больные, которые первые дни не имеют никаких симптомов или имеют небольшие симптомы, а болезнь развивается очень быстро. И очень быстро они из легких больных превращаются в больных тяжелых и могут сразу попадать в реанимацию и на искусственную вентиляцию легких", - сказала она.

На эту тему Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом? Главное