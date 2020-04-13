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Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

С докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник соберет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

"Путин начинает очередную рабочую неделю, продолжает работать в Ново-Огарево [подмосковная резиденция]", - сказал представитель Кремля. По его данным, во второй половине дня, в районе 15:00, у Путина будет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России. Песков уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции, по общероссийской ситуации доклад представит вице-премьер Татьяна Голикова, по ситуации в Москве - мэр столицы Сергей Собянин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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