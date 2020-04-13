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Пандемия коронавируса нового типа
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Нуждающихся школьников планируют обеспечить компьютерами для онлайн-обучения

Программа "Помоги учиться дома" будет реализована при поддержке бизнеса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" запускает программу "Помоги учиться дома" по обеспечению детей из малоимущих семей компьютерами и другими устройствами для дистанционного обучения в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в понедельник в ходе селекторного совещания по организации обучения во время пандемии.

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По его словам, далеко не каждая семья может позволить себе купить ребенку компьютер и подключить его к интернету для доступа к электронным образовательным ресурсам. В отдельных регионах страны в связи с этим растет социальное недовольство среди родителей, уточнил Турчак.

"Вместе с коллегами из Министерства просвещения и Агентства стратегических инициатив мы разработали специальную программу помощи и поддержки "Помоги учиться дома". Наша задача - оперативная и адресная помощь по подключению к интернету, приобретению гаджетов и компьютеров для школьников из нуждающихся семей - это наши многодетные семьи, малоимущие и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации", - сказал Турчак.

По его словам, программа будет реализована при поддержке бизнеса. "Мы ставим перед собой задачу приобрести и обеспечить доставку необходимого оборудования во всех регионах страны. У каждого ребенка должен быть компьютер, ноутбук или другое устройство, подключенное к интернету вне зависимости от материального положения [семьи]", - подчеркнул Турчак.

В "Единой России" рассчитывают, что главы регионов поддержат эту инициативу, добавил он. "Каждое региональное отделение должно включиться в реализацию этой программы совместно с региональными и муниципальными органами власти. На базе своих волонтерских центров "Единая Россия" развернет региональные центры помощи, которые займутся решение этой проблемы", - сказал Турчак.

Начать в течение недели

"Возвращаясь к нашей программе "Помоги учиться дома". Общий алгоритм доведен, конкретика сегодня-завтра в регионы поступит. Эта программа должна стартовать уже с этой недели", - сказал Турчак.

Он подчеркнул, что эта программа в настоящий момент является приоритетной. "Нужно всем вместе сообща навалиться. Хочу сказать, что никаких сомнений нет, что "Единая Россия" с этой задачей справится", - отметил секретарь генсовета.

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