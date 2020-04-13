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Кремль следит за статистикой преступлений, но призывает не сгущать краски

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом признал, что рост преступности требует повышенного внимания

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кремль фиксирует рост преступности в РФ, но призывает не сгущать краски.

"Что касается роста преступности, мы, безусловно, все это фиксируем, главным образом это, конечно, фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой", - констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник. Однако, по его мнению, "очень важно не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев, пусть даже они в ряде городов фиксируются". "Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".

"У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться", - посоветовал Песков, комментируя мнение о возможном возвращении РФ к криминальной ситуации 1990-х годов.

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