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ГИБДД усилила меры по защите своих сотрудников и граждан от распространения коронавируса

В Госавтоинспекции уточнили, что тщательно обрабатываются служебные помещения, стационарные посты ДПС и патрульные автомобили

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госавтоинспекция скорректировала ранее принятый комплекс мер по защите сотрудников и граждан от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

По его словам, в настоящее время в столичных и региональных подразделениях Госавтоинспекции предельно минимизированы контакты в ходе предоставления госуслуг по линии ведомства, надзора за дорожным движением и рассмотрения дел об административных правонарушениях.

"Из-за прекращения деятельности автошкол ограничен прием экзаменов на право управления транспортными средствами, они проводятся в усеченных группах", - сказал он. На вопрос ТАСС о сроках ограничений Понарьин ответил, что они пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации общей ситуации в регионах. "Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте его совершения. Таким образом, минимизируется направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции. В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции", - сказал Понарьин.

Также в особом порядке проходит обмен водительских удостоверений и процедура регистрации транспортных средств. "В связи с введением режима повышенной готовности к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применяться меры административного воздействия", - отметил Понарьин.

Он подчеркнул, что сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание обеспечению дезинфекционных мероприятий, необходимых в нынешней ситуации. Тщательно обрабатываются служебные помещения, стационарные посты ДПС и патрульные автомобили. Сотрудники работают в масках и перчатках, соблюдая рекомендованную дистанцию.

"Госавтоинспекция призывает автовладельцев воздержаться от пользования личными транспортными средствами, в случае остановки автомобиля автоинспекторами не выходить из транспортного средства без просьбы сотрудника, строго выполнять его требования, в том числе по поддержанию безопасной дистанции. Принятые меры - это залог безопасности, как сотрудников Госавтоинспекции, так и всех российских граждан. Нашей главной задачей было и остается обеспечение безопасности на российских дорогах. Но в ситуации растущей угрозы распространения коронавируса понятие "безопасность" приобрело дополнительные смыслы. И мы учитываем это в своей работе", - заключил он.

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