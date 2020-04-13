Электронные пропуска появятся в Севастополе для передвижения во время режима самоизоляции

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Электронные пропуска начнут выдавать в Севастополе со вторника для работников предприятий, которые продолжают работу во время режима обязательной самоизоляции, введенного из-за ситуации с коронавирусом, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

"Очень важный момент: у нас сегодня завершается в обед прием заявок на выдачу пропусков в бумажной форме, продолжаются заявки предприятий. С завтрашнего дня пропуска будут выдавать уже в электронной форме для вновь обратившихся. Это не значит, что бумажные прекращают работу. Мы никакой обмен делать не будем - только если у кого-то возникнет желание для собственного удобства", - сказал глава города.

Он отметил, что основная масса пропусков уже выдана, и большинство предпринимателей, которые сейчас обращаются с заявками, получают отказ - они, согласно указу о режиме самоизоляции, должны приостановить работу.

Вице-губернатор Денис Солодовников добавил, что система электронных пропусков готова к запуску для работы с физическими и юридическими лицами. При этом формат работы пропусков в правительстве не уточнили.