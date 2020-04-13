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Храмы Петербурга закроют для прихожан с 14 апреля

Ограничения будут действовать до 19 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви с 14 по 19 апреля закроет доступ прихожан в храмы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе епархии.

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"По благословению святейшего патриарха Кирилла в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан. В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции", - говорится в обращении, опубликованном на сайте епархии.

Митрополит поручил настоятелям храмов сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме, разместив информацию на стендах, страницах приходов в соцсетях и иными доступными средствами, и попросил клириков и мирян отнестись к этим мерам с пониманием. "Как вы понимаете, данная мера в высшей степени вынужденная, и никто бы на нее не пошел, будь хоть небольшая возможность поступить иначе", - написал он.

В конце марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором прихожанам запрещается посещать храмы. В них могут находиться только служители и персонал. Ограничения будут действовать до 30 апреля.

В новость внесены изменения (13:23 мск) - добавлены подробности.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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