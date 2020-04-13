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С 15 апреля ГАИ начнет проверку пропусков на въездах в Москву. Это может затруднить трафик

В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московская полиция предупредила о возможных затруднениях в движении на въездах в Москву с 15 апреля, так как сотрудники ГИБДД начнут проверять пропуска.

"С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. - В связи с этим возможны затруднения в движении".

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В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Полиция призывает заранее планировать время поездки и не забывать оформлять пропуска заблаговременно.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что из-за проверок сотрудниками ГИБДД автомобилей, прибывающих в столицу, на многих въездах в город образовались пробки. "Не исключено, что со среды дорожная ситуация на въездах в город еще ухудшится, потому что сотрудники начнут проверять у водителей электронные пропуска", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал, что на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пропускают по двум-трем полосам, а в некоторых местах и по одной. Въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город. Другой источник сообщил ТАСС, что такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из Московского региона.

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