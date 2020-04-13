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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Архангельске умер первый пациент с подтвержденным в лаборатории COVID-19

Речь идет о пожилой женщине

АРХАНГЕЛЬСК, 13 апреля. /ТАСС/. Первая пациентка с подтвержденным в лаборатории региона диагнозом COVID-19 умерла в Архангельской области, сообщил региональный оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

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"Сегодня стало известно, что скончалась пациентка, которая была госпитализирована в медицинский центр Семашко с обострением хронического заболевания… Коронавирусная инфекция у женщины была подтверждена только на региональном уровне. Женщина пожилая, с отягощенным анамнезом. В процессе лечения у нее появилась симптоматика коронавирусной инфекции, после чего она в крайне тяжелом состоянии была переведена в инфекционное отделение Архангельской областной клинической больницы, где и скончалась, несмотря на все усилия врачей", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что окончательная причина смерти пока не установлена. Женщине было 65 лет, она проживала одна, в Северный медицинский клинический центр им. Семашко поступила с обострением хронического заболевания. Медцентр 11 апреля был закрыт на карантин. У персонала было взято 60 проб на коронавирус, исследование проводилось в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области. Все тесты оказались отрицательными, сотрудники здоровы.

Окончательные итоги эпидемиологического расследования регионального управления Роспотребнадзора будут подведены в ближайшие дни. По итогам эпидемиологического расследования, карантинные ограничения могут быть установлены только на ту часть корпусов учреждения, где проходила лечение пациентка. В отделении на карантине находятся 16 больных, два врача - в режиме обсервации. Еще 22 сотрудника больницы переведены на самоизоляцию в домашних условиях, ведется медицинское наблюдение.

По состоянию на 13 апреля в Архангельской области официально подтверждено семь новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших составило 31, из них пятеро пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. Среди новых заболевших: пять жителей Североонежска, две жительницы Архангельска. Всего медицинским наблюдением и ограничительными мерами в регионе охвачены 3743 человека, из них 197 пока остаются под наблюдением, в отношении 3546 наблюдение снято. Все вновь выявленные заболевшие госпитализированы в инфекционные отделения Архангельской областной клинической больницы, Плесецкой центральной районной больницы и Северодвинской городской больницы № 2. Ведется работа по определению контактировавших с ними граждан.

 

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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